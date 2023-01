Zwaargewonde na ontploffing van twee woningen in Luik, geen andere slachtoffers onder puin gevonden

AFSCHEIDS­CO­LUMN. Alison Roels, weduwe van chef Cochon De Luxe: “Ik kijk ernaar uit om weer mensen te ontvangen”

Eén jaar en drie maanden na de diagnose van ongeneeslijke darmkanker overleed chef-kok Tom van Lysebettens (35) van Cochon de Luxe in Gent. De laatste maanden van zijn leven beschreef hij voor HLN hoe hij bleef vechten tégen stoute tumoren en vóór meer tijd met vrouw en kinderen. Na zijn dood nam zijn geliefde Alison het van hem over. Dit is haar laatste column: “Ik hoop dat ik er toch een paar mensen wat herkenning door heb kunnen geven. Dat is wat ik met mijn nieuwe winkel Splinter ook wil doen.”

9:00