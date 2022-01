Zwaargewonde na ontploffing in Luik

TV RECENSIE. ‘The Righteous Gemstones 2’: “Goddelijk geestig”

Halleluja, prijs de Heer, want ‘The Righteous Gemstones’ zijn verrezen op Streamz. De knotsgekke familie tv-predikanten die wereldwijd het evangelie verspreidt, maar zich achter de schermen bevuilt aan alle mogelijke hoofdzonden en criminele feiten, belooft weer van het rechtvaardige pad af te wijken. Of daarmee ook al uw gebeden worden verhoord? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

16 januari