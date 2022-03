Zwaarbewolkte dag met mogelijk regen in het westen

Vandaag wordt zwaarbewolkt in het westen, met af en toe zon in het oosten. Het blijft meestal droog, maar in het westen valt soms wat lichte regen, vooral in de kustregio. De maxima schommelen tussen 6 en 11 graden. Dat meldt het KMI.

De dag start koud en zonnig in het zuidoosten van het land. Elders is het meestal wisselend bewolkt en droog, maar over het westen is het zwaarbewolkt waarbij er soms wat lichte neerslag kan vallen. In de loop van de dag wordt het overal bewolkt; in het centrum en oosten blijft het droog met soms opklaringen, en over het westen domineert de bewolking met in het uiterste westen kans op wat gedruppel. De maxima liggen tussen 6 en 8 graden in de Ardennen en in het westen, en kunnen oplopen tot 10 of 11 graden in het centrum en oosten. De zuiden- tot zuidoostenwind is meestal zwak.

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en meestal droog, maar in het westen blijft het zwaarbewolkt met vooral in de kustregio soms wat regen. De minima liggen tussen -4 en 0 graden in de Ardennen, iets boven het vriespunt in het centrum en tussen +3 en +5 graden in het westen. Er staat een zwakke, en in de Ardennen en aan zee matige zuidoostenwind.

Woensdag blijft het zwaarbewolkt met vooral in het westen soms wat lichte regen. Elders is het droog met soms een streep zon. De maxima liggen in het westen rond 7 graden, in het oosten tot 10 graden. De wind is meestal zwak uit het zuidoosten, maar tijdelijk ook oost- tot noordoost.

Donderdag komt er een zwakke neerslagzone vanuit Frankrijk, maar die wordt wellicht gehinderd door een opbouwend hogedrukgebied boven Scandinavië. In het zuidwesten wordt het dus wellicht betrokken met wat lichte regen. Elders blijft het droog met vooral in het noordoosten zon. Het wordt maximaal tussen 8 en 11 of 12 graden. Er staat een matige oostenwind.

Vrijdag wordt het wellicht zonnig en droog met een vrij koude noordoostelijke wind. Maxima rond 7 graden in het centrum.

Zaterdag wordt het zwaarbewolkt en vrij koud met een noordoostelijke stroming. Het blijft wel droog. De maxima liggen rond 5 graden in het centrum.

Zondag hangt de verwachting vooral af van de precieze positie van het hogedrukgebied. Volgens de huidige prognose ligt deze boven de Britse Eilanden, waardoor er wellicht veel bewolking van over de Noordzee aangevoerd wordt. Het blijft wel droog, afgezien van een bui aan zee. Maxima van 4 of 5 graden in het centrum.

Maandag wordt het mogelijk zonniger en blijft het overal droog. Maxima rond 7 graden.