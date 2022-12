Zwaar ongeval gebeurd? Expertenteam rukt voortaan uit

Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) stuurt voortaan na een zwaar of dodelijk ongeval of als er sprake is van een subjectief onveiligheidsgevoel een team experten ter plaatse. Zij moeten een analyse maken van de oorzaak van het ongeval en de verkeerssituatie. Op basis van de aanbevelingen kunnen op de plek van het ongeval maatregelen worden genomen om de veiligheid te verhogen.

Met het project MIA Quickscan wil Peeters, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, sneller onveilige verkeerssituaties aanpakken. MIA staat voor Mobiliteit Innovatief Aanpakken. Het project houdt in dat na een dodelijk ongeval een team experten een onafhankelijk onderzoek gaat uitvoeren. Dat team kan bestaan uit een onafhankelijke verkeersexpert, iemand van het Agentschap Wegen en Verkeer, een verkeerspsycholoog, een vertegenwoordiger van de politie of het parket.

“De experten maken samen een analyse van de situatie en formuleren aanbevelingen die we dan weer zeer snel op het terrein willen omzetten in actie. We moeten nog korter op de bal spelen", zegt Lydia Peeters. Die actie kan bestaan uit aanpassingen van de infrastructuur, zoals de belijning op de weg of een extra onderhoud van het wegdek, maar het kan ook een sensibiliseringsactie zijn. Als bijvoorbeeld blijkt dat er op de plek van het ongeval vaker te snel wordt gereden, of fietsers zonder verlichting rijden, dan moet daar op ingespeeld worden, aldus de minister.

Risico’s opsporen met drones

Het team rukt een eerste keer uit naar het kruispunt van de Antwerpsesteenweg en de Land van Waaslaan in Gent. Eind november gebeurden op die plek twee ongevallen. “Ik liet al een snelheidsverlaging doorvoeren maar ik wil nog verder bekijken wat we kunnen doen. In januari zullen de experten ter plaatse gaan. Ook het plaatselijke actiecomité zal betrokken worden. Zij kennen immers als geen ander de situatie ter plaatse en kunnen ons veel bijbrengen over het subjectieve onveiligheidsgevoel. Omdat het hier om een omgeving gaat die vaak door de schoolgaande jeugd wordt gebruikt, is het nog belangrijker om in te grijpen alvorens er een dodelijk ongeval gebeurt.”

Lydia Peeters lanceerde vorig jaar in Limburg en West-Vlaanderen al proefprojecten in het kader van MIA waarbij wordt geëxperimenteerd met de proactieve detectie van mogelijk verkeersonveilige punten. Er wordt getracht om risico’s op te sporen nog voor er slachtoffers vallen. Zo wordt gewerkt met drones en met vaste camera’s. De drones analyseren de verkeersstromen en detecteren conflicten. In Kortrijk werd op die manier een situatie gedetecteerd waar auto’s voorbij de haaientanden stoppen en het fietspad hinderen. Dat wordt aangepakt.