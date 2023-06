Zuurstoftekort in afgesloten ruimte: wetsdokter legt uit wat er gebeurt tijdens dit proces

Kleuterjuf Rebecca (35) over haar burn-out: “Van de ene dag op de andere leek ik verlamd. Léég voelde ik me”

Juf Rebecca Van Der Zypen (35) uit Grimbergen is weer aan het werk na een burn-out. Bij de Sidekick Sam Academy vond ze houvast om overeind te blijven als het weer even moeilijk gaat. “Je moet niet per se wegvluchten uit het onderwijs”, is haar boodschap aan opgebrande collega’s.