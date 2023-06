Zus van Olivier Vandecasteele: “Hij wil onschuldige Europeanen vrij krijgen”

Een week na de vrijlating van Olivier Vandecasteele bleken er vrijdag nog drie andere Europeanen onderweg naar Melsbroek. Ook zij werden betrokken in de ruildeal met de veroordeelde terrorist Assadollah Assadi. “Voor het eerst is de ruillogica van Iran doorbroken”, verklaarde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). “Dit is belangrijk voor de toekomst. We tonen als land en Europese Unie dat we niet akkoord gaan met het systeem van Iran.”