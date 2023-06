Zus heeft geen goed woord over voor Jurgen D.: “Ik heb geen broer meer”

Brusselse topgang­ster (27), bekend van overval op goudtrans­port, ontsnapt opnieuw uit gevangenis

De Brusselse gangster Ibrahim Akhlal (27), vooral bekend van een spectaculaire overval op een goudtransport, is opnieuw ontsnapt uit de gevangenis. Hij slaagde erin de gevangenis van Conakry in Guinée te ontvluchten. In 2020 kon hij ook al eens ontsnappen uit de gevangenis van Sint-Gillis (Brussel). Deze keer kon Akhlal ontsnappen met behulp van een sluw plan.