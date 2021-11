Zus Conner Rousseau “razend” nadat broer met spoed naar ziekenhuis moest: "Reacties van sommige mensen zijn walgelijk”

Wijnegem/Antwerpen Zware brand in kasteel Ertbrugge van Ant­werp-voorzitter Paul Gheysens

Er is zaterdagavond rond 17.45 uur een zware brand uitgebroken in kasteel Ertbrugge dat sinds vorig jaar eigendom is van Antwerp-voorzitter Paul Gheysens. De brandweer rukte met dubbele ploegen uit omdat het kasteel in een bos ligt, waar weinig blusvoorzieningen in de buurt zijn.

