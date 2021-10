Zus (51) van Bart De Pauw doorbreekt de stilte: “Bart komt nooit meer op televisie”

Hombeek Chauffeur onder invloed van drugs en alcohol knalt tegen fietsen­stal­ling en vlucht: “Maar hij vergat één iets cruciaal”

18 oktober De politie van Mechelen-Willebroek heeft in Hombeek het rijbewijs ingetrokken van een 20-jarige jongeman. De jonge chauffeur was onder invloed van alcohol en drugs. Kort voordien had hij een ongeval met stoffelijke schade veroorzaakt, maar pleegde vluchtmisdrijf. Hij had echter één ding over het hoofd gezien...