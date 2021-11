Zullen we gewoon kerst kunnen vieren ondanks de stijgende coronacijfers? En werken de vaccins zoals het moet? Viroloog Steven Van Gucht geeft antwoord

De coronacijfers gaan niet de goede kant uit . “Het kan perfect dat het aantal besmettingen na de herfstvakantie weer gaat versnellen en dat we op een hoog plateau blijven steken met een zware belasting voor de ziekenhuizen ”, zei viroloog Steven Van Gucht eerder al. Moeten we ons zorgen maken? Wat betekent dat voor onze winter, en de feestdagen? Hij beantwoordde vandaag de meest prangende vragen bij VTM NIEUWS.

Waarom staat ons zorgsysteem nog zo onder druk, nu er al zo veel mensen gevaccineerd zijn?

Dat wijt Van Gucht aan het feit dat er te snel, te veel versoepeld is, op het ogenblik dat het slechte weer in aantocht was. “Dat maakt dat we nu te veel druk van het virus ineens krijgen.” En dan zijn vaccinaties alleen niet voldoende, maar moet dat gecombineerd worden met een aantal bijkomende maatregelen. Zo besliste het Overlegcomité vorige week om mondmaskers weer verplicht te maken in openbare binnenruimtes, en het Covid Safe Ticket in te voeren voor een bezoek aan een restaurant, café of fitnesscentrum.

Werken de vaccins dan toch niet zoals verwacht?

De vaccins doen volgens Van Gucht perfect wat we ervan verwachtten. Ze beschermen redelijk goed tegen besmetting, een stuk beter tegen ziekenhuisopname en tegen een opname op intensieve zorg. Maar de bescherming is niet 100 procent. Dat betekent dat er af en toe nog mensen zwaar ziek worden, ondanks vaccinatie.

Zullen we ook kinderen jonger dan 12 moeten laten vaccineren?

In de VS werd daar recent al groen licht voor gegeven. Europa heeft daarover nog geen uitspraak gedaan. Zelf is Van Gucht ervan overtuigd dat het een goed idee is, al zal die goedkeuring nog niet voor meteen zijn.

Momenteel liggen er 343 patiënten met Covid-19 op intensieve zorg. Hoeveel van hen zijn niet gevaccineerd?

Slechts 40 à 45 procent van de opgenomen patiënten zijn gevaccineerd. Dat zijn meestal oudere mensen met zwaardere, onderliggende aandoeningen. Meer dan 55 procent van de patiënten liet zich dus niet inenten tegen Covid-19. Het dan vooral om vijftigers en zestigers die zich niet hebben laten vaccineren “en daar eigenlijk niet horen te liggen”, zegt hij.

Bestaat de kans dat we opnieuw naar een lockdown gaan?

Dat gelooft Van Gucht niet. “Dat is een recept van voor de vaccinatie,” klinkt het. Momenteel wordt dat enkel nog toegepast in landen met een te lage vaccinatiegraad. Ook gedeeltelijke sluitingen van sectoren zoals horeca en kapsalons zijn volgens hem niet aan de orde. “Ik denk niet dat dat nog nodig zal zijn. Je kan dat op andere manieren aanpakken, bijvoorbeeld door het gebruik van maskers en misschien hier en daar het principe van die afstand invoeren. Als we dat met zijn allen toepassen - die extra voorzichtigheid - dan gaan we hier door geraken. Dan hoef je geen sluitingen te doen.”

Ook een korte hevige lockdown is volgens Van Gucht een slecht idee. Enerzijds zal die lockdown een groot effect hebben: de cijfers zullen aanvankelijk sterk dalen, maar daarna komt de rebound wanneer alles dan weer wordt opengegooid. “Het is beter om te kiezen voor een rustige, geleidelijke weg,” waarbij het virus afgeremd wordt en waarbij wordt vermeden dat de golf te hoog wordt.

Is het een goed idee om thuiswerken weer te verplichten?

Van Gucht ziet daar het heil van in. Momenteel is thuiswerken sterk aanbevolen, maar nog niet verplicht. Uit de mobiliteitsstatistieken blijkt voorlopig niet dat mensen daar weer voor kiezen. Op dit ogenblik is het nog te vroeg om daarover te oordelen, maar volgens de viroloog is het een goed idee om dat toch te overwegen. Die evaluatie zal na de herfstvakantie gemaakt worden.

Mogen we hopen op een normale kerst en Nieuwjaar?

Dat zal vooral van de cijfers afhangen en daarbij zal er dan vooral gedacht moeten worden aan de mensen die een zwakke gezondheid hebben en kerst en nieuw zullen vieren, aldus Van Gucht. “Misschien zullen we ons daar nog een beetje aan moeten aanpassen. Het is nu net iets te vroeg om te zeggen ‘volledig normaal’, maar het wordt wel mooi en zeker mooier dan vorig jaar.”

Hoe zit het met het nieuwe medicijn tegen Covid-19 dat vandaag werd goedgekeurd in het Verenigd Koninkrijk?

Dat middel, molnupiravir, zou het virus moeten afremmen. In de Europese Unie wordt nog gewacht op advies van het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA. Volgens Van Gucht zal het medicijn een nuttig wapen worden in ons arsenaal voor de bestrijding van Covid-19, maar het zal geen gamechanger worden, zegt hij. “Die pillen werken meestal goed als je ze heel vroeg inneemt, meestal bij het prille begin van de besmetting en daar zit dan ook meestal het probleem.” Meestal is er immers een verloop van enkele dagen tussen de besmetting en de eerste symptomen. “Dan kan het zijn dat het middel dus minder goed werkt.” De klinische studies zien er heel goed uit, maar het is nu afwachten hoe het middel zal presteren in de praktijk.

