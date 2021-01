Zuid-Korea biedt 60.000 mondmaskers aan Defensie voor Belgische oorlogsveteranen

Destelbergen Mondmasker­plicht in 4de, 5de en 6de leerjaar in alle lagere scholen in Destelber­gen: “De besmettin­gen stijgen te snel”

14:21 De gemeente Destelbergen voert vanaf maandag 1 februari een mondmaskerplicht in voor leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar in alle scholen in Heusden en Destelbergen. Voor de jongere leerlingen is het dragen niet verplicht maar wel aangewezen. “De besmettingen stijgen pijlsnel en ouders worden ongerust”, zegt burgemeester Elsie Sierens (Open Vld).