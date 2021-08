Zuid-Frankrijk en andere toeristische bestemmingen vanaf vandaag rood op coronakaart: “Cijfers zijn te slecht”

VTM Nieuws ging kijken, net over de Franse grens. Daar blijkt dat toeristen niet allemaal op de hoogte zijn van de laatste wijzigingen, en of ze zich al dan niet moeten laten testen op het coronavirus. “Alles verandert tegenwoordig zo veel”, klinkt het bij een terugkerende toerist.

Wie vanuit het zuiden van Frankrijk terugkeert en niet of nog niet volledig gevaccineerd is, moet zich in ons land alsnog laten testen. Die regel gaat uitzonderlijk vandaag al in. “De cijfers zijn te slecht”, klinkt de uitleg. Experten vonden het noodzakelijk om nu al in te grijpen.