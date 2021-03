Zuhal Demir: "Vlaanderen heeft bebossingstempo vervijfvoudigd"

Antwerpen Zakenman barst in tranen uit na vrijspraak voor invoer van 430 kg cocaïne

18 maart Zakenman Christophe E. uit Halen die 8 jaar celstraf riskeerde voor de invoer van 423 kilogram cocaïne, is vrijgesproken over de hele lijn. Volgens de rechter is allerminst bewezen dat Christophe E. weet had van de drugs die in zijn container met Braziliaans zout werden gevonden. E. viel zijn vrouw en zijn advocaat huilend in de armen na de vrijspraak.