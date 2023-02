In de studie van Sottiaux en Rochtus, die bijna 500 bladzijden telt, wordt de manier waarop de bevoegdheden rond justitie vandaag zijn verdeeld in België vergeleken met de manier waarop dit in vijftien andere federale staten gebeurt. Het gaat dan onder meer om Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, de Verenigde Staten, Canada en Australië. Er wordt ook gekeken naar de pijnpunten in het Belgische systeem.

Een belangrijke vaststelling is dat de Belgische justitie nog erg unitair is georganiseerd. Daar waar de bevoegdheden rond justitie in veel federale staten grotendeels bij de deelstaten zijn ondergebracht, is dat in België niet het geval. Het overgrote deel van de bevoegdheden wordt federaal uitgeoefend. Vandaag is Demir enkel bevoegd voor alternatieve straffen zoals enkelbanden, justitiehuizen en het jeugdsanctierecht. Dat is een gevolg van de zesde staatshervorming door de regering-Di Rupo.

“Democratisch probleem”

Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir ziet in het onderzoek een bewijs dat een defederalisering van justitie mogelijk is. “Een defederalisering van de bevoegdheden waarbij justitie volledig in handen komt van de gemeenschappen en de federale bevoegdheden beperkt worden tot dat wat de gemeenschappen nog samen willen doen, is haalbaar”, concludeert de N-VA-minister.

Quote Ik denk dat het cruciaal is dat er eigen gevangenis­sen en eigen strafbepa­lin­gen komen in de gemeen­schap­pen Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie

“Los van het ideologisch debat, moet vooral een fundamenteel democratisch probleem aangepakt worden. Een gezonde democratische staat bestaat uit een wetgevende, uitvoerende en een rechterlijke macht. Die eerste twee pijlers staan er. De laatste ontbreekt binnen onze deelstaten. Als democrate heb ik het daar erg moeilijk mee”, aldus Demir.

De studie is er gekomen op vraag van Vlaams minister van Justitie Demir. Sottiaux benadrukt echter dat het om een onafhankelijk werkstuk gaat, waarin geen keuze wordt gemaakt voor of tegen defederalisering. Het onderzoek geeft een aantal scenario’s weer voor een defederalisering, maar schuift zelf geen ‘beste’ scenario naar voren. Voor Zuhal Demir is het echter cruciaal dat er bij een defederalisering Vlaamse gevangenissen en een Vlaams strafwetboek komt, dat zegt ze bij ‘Terzake’.

“Hervorming justitie is geen sprookje”

Volgens de minister zouden nog enkele zaken op federaal kunnen blijven zoals de strijd tegen terrorisme, grensoverschrijdende criminaliteit en staatsveiligheid, “maar op die vlakken moeten we nog meer internationaal gaan samenwerken”, zegt ze.

De studie van Rochtus en Sottiaux wordt op 10 februari voorgesteld op een studiedag. Minister Demir zal die studiedag bijwonen. Tegelijk bezorgt Demir het onderzoek aan de verschillende parlementen en regeringen met de vraag mee het debat aan te gaan over de toekomst van onze justitie.

Op papier is het haalbaar, maar politiek is dit voorlopig een utopie voor Demir en haar partij. Een splitsing van justitie verreist een tweederdemeerderheid en die is er vandaag niet. De minister is echter hoopvol. “Dit is niet luchtfietsen, dit is voorbereiden. Voor de eerste keer zegt een studie: dat een hervorming van justitie geen sprookje is, maar een realiteit kan worden”, aldus Demir.