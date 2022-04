Zuhal Demir (N-VA) vindt straf in verkrachtingszaak te laag en haalt uit naar advocate

Een uitspraak van advocate Christine Mussche in een verkrachtingszaak doet Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) steigeren op Twitter. Mussche verdedigde deze week student Ben C. (19), die vorig jaar klappen uitdeelde aan een zwangere vrouw en haar verkrachtte . De advocate noemde de dader een “doodgewone jongen” en dat zinde Demir niet.

Afgelopen maandag werd de zaak behandeld in de rechtbank van Antwerpen. Meester Mussche vroeg voor C. een opschorting van straf. De advocate zei dat de jongeman op het moment van de feiten in april 2021 zwaar onder invloed was van drank en hij daarom een black-out had gehad. Ze erkende evenwel dat dat geen excuus was.

“Doodgewone jongen”

De verdediging bestempelde C. als een “doodgewone jongen die verschrikkelijke feiten heeft gepleegd”. Ze vroeg om de jongeman een tweede kans te geven, gelet op zijn nog jonge leeftijd.

Twee woorden uit Mussches verdediging deden Demir diezelfde dag nog steigeren op sociale media. “Een ‘doodgewone jongen’, meester Mussche? Een doodgewone jongen verkracht geen vrouwen. Daar is nooit een excuus voor. Nooit”, sprak de Vlaamse justitieminister zich uit op Twitter.

C. kreeg van de rechter vier jaar cel, waarvan de helft met probatie-uitstel. Demir, die voor justitie bevoegd is in de Vlaamse regering, vond dat onvoldoende. “Te lage straf”, voegde ze als hashtag nog toe in haar bericht.

“Recht op eigen mening”

Het is eerder opmerkelijk dat een minister zich uitspreekt over een gerechtelijk vonnis. Zelf vindt Demir dat geen probleem. “Mevrouw Demir is Vlaams minister van Justitie, niet federaal. Ze is bovendien een mens met het recht op een ­eigen mening”, zo liet haar woordvoerder optekenen in ‘De Standaard’.

In veel dossiers worden te lage straffen uitgesproken wanneer het gaat over verkrachting, zo vindt de minister overigens in het algemeen. “Ze is voorstander van een hogere strafmaat”, aldus nog de zegsman.

Meester Mussche vindt het teleurstellend dat de politica zich liet leiden door krantenartikelen zonder context.

“Ze had me gerust kunnen bellen, dan had ik het haar uitgelegd”, aldus de advocate in een reactie. “Er zijn geen excuses voor verkrachting”, klinkt het stellig. “Maar het is in die context dat ik hem ‘een doodgewone jongen’ heb genoemd. Ik bedoelde ‘een doodgewone jongen’ tot op die verschrikkelijke dag.”

