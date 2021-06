Zuhal Demir (N-VA) over PFOS-vervuiling: “Vraag is niet ‘wie’, maar ‘waarom’”

Voor Vlaams minister van Milieu Zuhal Demir (N-VA) is de vraag in het dossier van de PFOS-vervuiling door het bedrijf 3M in Zwijndrecht niet 'wie' in de fout is gegaan, maar wel 'waarom' de alarmerende signalen niet zijn doorgestroomd. Het belangrijkste nu is de bevolking te kunnen inlichten op basis van bloedonderzoek en staalafnames van grond en water. Dat heeft Demir gezegd in ‘De Zevende Dag’ op Eén.