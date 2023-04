Zuhal Demir (N-VA) niet akkoord met Europees klimaatpakket, maar pikt kritiek over “blokkering” niet: “Belgisch standpunt wordt gewoon door de strot geramd”

België zal zich waarschijnlijk onthouden bij de stemming over de hervorming om de CO 2 -uitstoot terug te dringen . Ons land onthoudt zich steeds vaker op het Europees toneel, “onder impuls” van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). Vlaanderen blokkeert - volgens tegenstanders - niet alleen vaker Belgische beslissingen, maar stuurt ook steeds meer haar kat naar Europese ministerraden. Demir wuift de kritiek weg: “Belgisch standpunt wordt gewoon door de strot geramd.”

Het Europees Parlement stemde gisteren in met ingrijpende hervormingen die de CO 2 -uitstoot in de Europese Unie moeten terugdringen. De hervormingen maken het onder andere duurder om te vervuilen door meer bedrijven én burgers te laten betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten. Maar voordat de maatregelen in werking kunnen treden, moeten de EU-lidstaten hun zegen geven, ook België.

Ons land zal zich echter onthouden wegens “interne verdeeldheid”. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zal naar verwachting een Belgisch standpunt blokkeren omdat ze vindt dat de hervormingen de “Vlaming meer laat betalen”. Dat verklaarde ze vanochtend op Radio 1. Het is niet de eerste keer dat België zich onthoudt in Europese dossiers. Volgens onderzoek van Knack moet België zich onder impuls van Vlaanderen steeds vaker onthouden op het Europese toneel. In ons land kunnen we namelijk pas een Europees voorstel verdedigen als alle deelregeringen ermee instemmen, anders moet België zich dus onthouden.

“Waar het kan, gaat Vlaanderen dwarsliggen”, ook professor Europese Politiek Hendrik Vos (UGent) grijpt de onthoudingen aan om scherpe kritiek te uiten richting Demir in een column bij ‘De Standaard’. “Onder Vlaamse druk zit België nu meestal in het kamp van de dwarskoppen, in het gezelschap van Bulgarije, Tsjechië en Polen. We zijn dood gewicht geworden”, klonk het scherp. Demir zou niet alleen “beslissingen” blokkeren, maar stuurt ook vaak haar kat naar Europese ministerraden waar ze het woord mag voeren namens ons land.

Demir wuift kritiek weg

In een interview bij De Ochtend op Radio 1 en op Twitter verdedigt Demir zich. Volgens haar heeft Vlaanderen geprobeerd om samen met de andere deelstaten een Belgisch standpunt te bepalen, maar is de “federale regering met een minder aan Vlaamse kant” niet akkoord gegaan met het Vlaamse standpunt. Demir vindt dat Europa een “verstandig klimaatbeleid” moet voeren en hekelt de koolstoftaksen waardoor “de Vlaming meer zal moeten betalen aan de pomp”.

Ook de kritiek dat ze niet aanwezig is op het Europese toneel wuift ze weg. “Europa wil een Belgisch standpunt. Vlaanderen erkennen ze niet. Dat betekent dus ook dat je als grootste deelstaat gewoon geen effect kán hebben op die discussies. Dat is een democratisch probleem waarbij je dat Belgisch standpunt gewoon door de strot krijgt geramd”, klinkt het nog scherp. Ze vindt het “geen manier van doen” om dan op een lege stoel te gaan zitten om zich te onthouden, iets wat premier Alexander De Croo in de Knack eerder tegensprak. “In Europa is een legestoelpolitiek gevaarlijk. België speelt boven zijn gewicht”, klonk het toen.