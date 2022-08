Zuhal Demir (N-VA) loopt niet warm voor Overlegcomité over stijgende energieprijzen: “Overleg over wat?”

PolitiekDe regeringsleiders en bevoegde ministers komen morgen samen om zich te buigen over de stijgende energieprijzen. Voor de Vlaamse regering schuift energieminister Zuhal Demir (N-VA) aan, al ziet zij het nut van het Overlegcomité niet in. “Overleg weigeren zou onbeleefd zijn, maar overleg over wat?”, klonk het scherp op een persconferentie in Beringen.

Neen, veel zin lijkt minister Demir niet te hebben in het Overlegcomité Energie van morgen. Alle regeringsleiders en bevoegde ministers zullen dan voor het eerst samenzitten over de energiecrisis. “Overleg weigeren zou onbeleefd zijn, maar overleg over wat? Met welke ideeën komt de federale regering naar het Overlegcomité? Er is ons nog geen agenda bezorgd”, zei Demir.

“Vlaanderen heeft huiswerk op orde”

De energieminister vervolgde: “Vlaanderen heeft binnen haar bevoegdheden geen Overlegcomité nodig om de renovaties en uitrol van hernieuwbare energie te versterken. Het zou heel vreemd zijn dat we vandaag pas in actie zouden schieten, we zijn al sinds begin dit jaar beslissing na beslissing aan het nemen. Zoals we vandaag hier ook aantonen heeft Vlaanderen haar huiswerk op orde, met meer dan 1 miljard euro om mensen te helpen verbouwen en minder energie te verbruiken.”

Quote De federale regering moet zo veel mogelijk kerncentra­les voor minstens twintig jaar verlengen. Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Energie

Elke regering moet voor haar eigen deur vegen, knopen doorhakken en het nodige doen in plaats van eindeloos te palaveren, aldus Demir. Vlaanderen doet dat, twee niveaus doen dat niet.

De politica is scherp voor onder andere de federale regering. “Het zou de federale regering sieren eindelijk eens iets te beslissen rond de kernuitstap. Ze heeft daar het Overlegcomité niet voor nodig. Ze moet zo veel mogelijk kerncentrales voor minstens twintig jaar verlengen. Ik vraag dat intussen al twee jaar, maar het blijft muisstil.”

“Waar is Europa?”

Voorts haalde Demir ook uit naar Europa. “Na de asiel- en coronacrisis faalt Europa ook in deze crisis.” Europa jaagt volgens de minister de energieprijs zelf de hoogte in door de uitstootrechten voor CO2 beperkt te houden. “De Europese prijs van CO2 is vandaag torenhoog, maar Europa heeft alle sleutels in handen om die prijs drastisch te laten zakken door extra emissierechten vrij te geven”, aldus nog Demir.