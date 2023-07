Zuhal Demir (N-VA): “Leiders waren altijd mannen, nu niet meer, wen er maar aan”

Nu Stefanie (37) wakker wordt: hoe breng je moeder vreselijke nieuws dat haar beide kinderen dood zijn? “Niet om de pot draaien”

Moeder Stefanie (37) ontwaakt stilletjes uit haar coma na de verschrikkelijke brand in haar woning in Sint-Amands: dokters verwachten dat ze binnen 2 à 3 weken in staat zal zijn om te communiceren. Hoe breng je haar het dramatische nieuws dat haar beide kinderen Kyara en Kyano overleden zijn? “Het is heel normaal dat ze zich schuldig zal voelen. Schuld is een uiting van liefde”, zegt rouwexpert Manu Keirse.