Zuhal Demir (N-VA) doorprikt doembeeld van lege winkelrekken na stikstofakkoord: “Welke overheid zou zo’n domme beslissing nemen?”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is er zeker van dat er nog voldoende voedsel zal zijn nu er een stikstofakkoord is gesloten om de uitstoot van de landbouw te verlagen. Demir doorprikt in ‘VTM NIEUWS' het doembeeld dat de stikstofaanpak tot lege borden en winkelrekken zou leiden . “Welke overheid zou zo’n domme beslissing nemen?”, reageert Demir die - net zoals haar minister-president - de bladzijde nu wil omdraaien.

Tegen alle verwachtingen in bereikte de Vlaamse regering vrijdag een stikstofakkoord, maar toch zijn er nog heel wat twijfels en zorgen. Dreigen er bijvoorbeeld geen voedseltekorten? En moeten we ons voorbereiden op een duurdere winkelkar? Vooral bezorgdheden waar CD&V voor waarschuwde, maar volgens Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir (N-VA) zijn die allemaal onterecht. “Ik heb van alles gelezen: dat we geen eten meer zouden hebben en dat de rekken leeg zouden raken. Allemaal dingen die manifest onjuist zijn. Natuurlijk gaan we nog eten hebben. Welke overheid zou zo’n domme beslissing nemen?”, reageert ze bij ‘VTM NIEUWS’.

Quote Laten we de bladzijde omdraaien en de komende vijftien maanden verder werken aan de grote problemen in onze samenle­ving Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Omgeving

Demir verklaarde dat ze er alles aan heeft gedaan om een akkoord mogelijk te maken. “Dit is een dossier dat al twintig jaar leeft. Het is belangrijk dat er nu rechtszekerheid en duidelijkheid is”, aldus de minister. Volgens haar is er effectief iets aan het akkoord veranderd tegenover een week geleden. “CD&V wou nu al een veel soepeler vergunningskader voor veeteelthouders. We gaan dat nu onderzoeken: kijken wat de impact is op het milieu en als dat gunstig is dan voeren we dat in tegen 2025", verzekert Demir die wel “geen loze beloftes wil maken”.

“Zuhal-probleem”

Het stikstofprobleem is een complexe zaak, maar veel politieke waarnemers vernamen dat er ook “politieke spelletjes” werden gespeeld en dat er zelfs sprake was van een “Zuhal-probleem”. “Het parcours dat we hebben gelopen was niet fraai”, erkent Demir in de VTM NIEUWS-studio, "maar het eindresultaat is”. “Ik heb ook lelijke dingen over mezelf moeten incasseren. Maar wie er zich blijft in wentelen, heeft geen argumenten die wél steek houden.”

Zuhal Demir wil nu vooral vooruit kijken. “Het akkoord is er, maar er zijn nog heel wat andere maatschappelijke uitdagingen. Laten we de bladzijde omdraaien en de komende vijftien maanden verder werken aan de grote problemen in onze samenleving”. Maar wat nadien? Demir is formeel op de vraag of haar partij na de verkiezingen nog zin heeft om te besturen met de christendemocraten: “Laten we afwachten wat de kiezer in het stemhokje doet.”

KIJK. Het volledige gesprek met Zuhal Demir over het stikstofakkoord