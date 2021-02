Zuhal Demir maakt vijf miljoen euro extra vrij voor Vlaamse jeugdverblijven

Vlaams minister voor Toerisme Zuhal Demir (N-VA) maakt via Toerisme Vlaanderen vijf miljoen euro vrij voor de erkende jeugdverblijven in Vlaanderen. Dat heeft Demir zaterdag bekendgemaakt in een persbericht. De investering is specifiek bedoeld voor nieuwbouw- en vernieuwbouwprojecten.

"De voorbije jaren hebben we vooral ingezet op de verbetering van bestaande jeugdverblijven, bijvoorbeeld op het vlak van brandveiligheid en sanitair", zegt Demir. "De nieuwbouw en vernieuwbouw was daardoor niet onze eerste focus, en we merken dat de kwaliteit van de jeugdverblijven een extra push kan gebruiken. Die extra middelen leg ik nu via Toerisme Vlaandere op tafel.”

Concreet komt er dit jaar één miljoen euro bij, bovenop de anderhalf miljoen euro die eerder al vrijgemaakt was. In 2022 en 2023 komt er telkens twee miljoen euro bij. De subsidiëring is in de eerste plaats bedoeld voor vernieuwbouw vanaf dit jaar en voor nieuwbouwprojecten vanaf 2022, maar ook investeringen in kindvriendelijkheid en in moderniserings- en brandveiligheidswerken komen in aanmerking.

De 600 erkende jeugdverblijven kunnen bij Toerisme Vlaanderen een dossier indienen als ze aanspraak willen maken op subsidiëring. Dat kan vanaf nu tot 1 april. Later dit jaar volgt er mogelijk nog een bijkomende subsidie-oproep.

"We verspreiden het geld bewust over drie jaar om de verblijven zo de mogelijkheid te bieden om een degelijk dossier voor te bereiden. Het zijn geen gemakkelijke tijden voor de uitbaters van onze jeugdverblijven. Net daarom wil ik hen met deze steun een duwtje in de rug geven", besluit Demir.