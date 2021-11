Zuhal Demir: "Loze beloftes helpen ons klimaat niet vooruit"

Loze beloftes helpen ons klimaat niet vooruit. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in een reactie op de kritiek die ze krijgt van de Activisten van Youth for Climate, gesteund door de Klimaatcoalitie. Ze verwijst onder meer naar de plannen van de federale regering, die rekent op nieuwe gascentrales om de kernuitstap in 2025 mogelijk te maken. Haar recente beslissing om de vergunning voor zo'n gascentrale in Vilvoorde te weigeren , kan onder andere rekenen op begrip van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez.

Youth for Climate protesteert vandaag voor het kabinet van minister Demir (N-VA). Zo willen ze hun woede tonen over de weigering van de Vlaamse minister om deel te nemen aan de High Ambition Coalition.

De High Ambition Coalition is een groep landen die meer klimaatambitie willen. De Europese Unie zei klaar te zijn om toe te treden, net als onder meer lidstaten Duitsland, Frankrijk en Nederland. België vervoegt de coalitie niet, omdat Vlaanderen zich verzet.

Gascentrales

Loze beloften tekenen helpt ons klimaat niet vooruit, zegt minister Demir woensdag in een reactie. Ze geeft ook een sneer naar de klimaatambitie van het federale niveau. "In de HAC-statement staat letterlijk 'Halt inefficient fossil fuel subsidies as soon as possible' oftewel 'Zo snel mogelijk stoppen met fossiele subsidies'. Hoe kan België dit ondertekenen met een federale regering die net het tegenovergestelde doet?"

Daarmee verwijst minister Demir naar de gascentrales die de federale regering wil bouwen om de overgang te maken naar duurzamere energie. Demir weigerde dinsdag de vergunning voor zo'n centrale in Vilvoorde.

Minister Demir voegt daar aan toe dat Vlaanderen nog steeds het akkoord van Parijs onderschrijft "met een duidelijk juridisch engagement en een streven naar een beperking van de opwarming tot 1,5 graden. Vlaanderen is ook ten volle bereid daar stevige inspanningen voor te doen.”

Bouchez toont begrip

Op Demirs beslissing om de vergunning voor een nieuwe gascentrale in Vilvoorde te weigeren klonk eerder al kritiek - onder meer van vicepremier Petra De Sutter (Groen) - maar de minister krijgt ook steun. Zo heeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez begrip voor de beslissing. De Franstalige liberaal uit opnieuw zijn twijfels over de uitfasering van kernenergie en de effecten daarvan op de CO2-uitstoot.

“Geef toch toe dat men vandaag veel uithaalt naar de N-VA en minister Zuhal Demir. We wilden een federaal België, dus moeten we de gevolgen daarvan dragen. Groen zegt dat de N-VA een gevaarlijk spel speelt, maar wat gevaarlijk is, zijn degenen die ons doen geloven dat de CRM ons een gezondere vorm van bevoorrading voor de toekomst garandeert. We hebben het echter over de uitstoot van stikstof en methaan. Dus dan vind ik dat Zuhal Demir een beslissing heeft genomen in het voordeel van het milieu in plaats van andersom”, zei Bouchez in La Première.

De centrale van Vilvoorde is een van de twee projecten die geselecteerd werden in de veilingen van het Capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM). Het CRM moet België in staat stellen om over voldoende elektriciteitsvoorzieningscapaciteit te beschikken om de bevoorradingszekerheid van ons land te garanderen wanneer het in 2025 uit kernenergie stapt.

