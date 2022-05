Zuhal Demir laat lichaam bedekken met levende bijen

Bijen hebben het moeilijk: van de 381 soorten wilde bijen die in ons land voorkomt is maar liefst 32,8% bedreigd, 6,8% bijna bedreigd en 11,8% regionaal uitgestorven. Met de dagvlinders en de zweefvliegen gaat het niet beter. Het voortbestaan van deze bestuivers is belangrijk voor de biodiversiteit. Maar liefst 80% van de plantensoorten kan niet in hun eigen bestuiving voorzien en is afhankelijk van bestuivers.