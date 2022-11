Zuhal Demir geeft collega-minister Brouns veeg uit de pan

"200 relschop­pers verpesten het voor 200.000 Marokkaan­se Belgen in Brussel": Marokkaan­se gemeen­schap is rellende jongeren beu

Journalist Rob Van herck kreeg zondagavond in Antwerpen live op tv een klap tijdens een reportage na de voetbalwedstrijd van Marokko tegen België. Een dag later peilt hij naar de reacties op de rellen bij de Marokkaanse gemeenschap in Brussel. En die is duidelijk, al zit de schrik er ook bij die mensen zelf flink in.