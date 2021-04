Zowel Wout Bru als Roger Van Damme opent er binnenkort nieuwe eetzaak: Durbuy, het nieuwe Bourgondië

De voorbije dagen was de voertaal op de voetpaden in Durbuy met voorsprong Vlaams. Hoewel ook in het Coucke-stadje de horeca vooralsnog gesloten is, blijft het Belgisch-Luxemburgse stadje duidelijk één van de hotspots voor Vlaamse toeristen. En die aantrekkingskracht lijkt de komende tijd alleen nog maar groter te zullen worden nu er volop nieuwe culinaire plannen worden gesmeed. Zo wil Marc Coucke eindelijk eens een Michelinster naar zìjn stadje halen en geeft hij Wout Bru — nu al verantwoordelijk voor alle eetzaken in vijfsterrenhotel Sanglier — daarvoor een eigen speeltuin. Het vlakbij leegstaande ‘Le Vieux Pont’ zal omgetoverd worden tot gastronomische eettempel: “Waarbij alles rond de Franse kunstenaar Marcel Duchamp zal draaien”, vertrouwt Wout Bru ons toe. Het is geen geheim dat Marc Coucke één van de grootste privé-collecties van Duchamps werk bezit.