Zowat heel Europa is begonnen met toedienen AstraZeneca-vaccins, België test vandaag procedure uit: kan dat niet sneller?

"Ze raken gefrus­treerd”: slechts 2 procent van personeel UZ Brussel gevacci­neerd, ziekenhui­zen mogen 13.200 AstraZene­vac­cins overnemen van eerste lijn

12:45 De vaccinatie van het ziekenhuispersoneel verloopt moeizaam. In het UZ Brussel in Jette is drie weken na de start van hun vaccinatiecampagne slechts 2 procent van het personeelsbestand volledig gevaccineerd. De frustraties beginnen op te lopen en veel zekerheid over het verdere verloop is er niet. In tussentijd hebben de ziekenhuizen hun quota voor volgende week gekregen: doordat er geen Moderna-vaccins geleverd zijn, ‘krijgen' zij nu 13.200 dosissen van het AstraZeneca-vaccin, dat eigenlijk voor de eerste lijn was bedoeld.