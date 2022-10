Zowat 250 bedrijven gunnen publiek blik achter de schermen op Open Bedrijvendag

ECONOMIE Delhaize opent grootste wijnbotte­la­rij van Benelux: jaarlijkse productie verdubbeld

Delhaize, een van de grootse wijnverkopers van het land, heeft een nieuwe wijnbottelarij geopend in ons land. Met een bottelcapaciteit van 36 miljoen liter per jaar is het de grootste van de Benelux. “Wijn is een groeimarkt, vooral in het prijssegment tot 7 euro de fles.”

28 september