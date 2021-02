Zoveelste rel tussen Van Ranst en Bouchez: “U brengt bewust schade toe aan reputatie van experten”

Het plan was en is nog altijd om de experten van de GEMS een zitpenning per vergadering uit te betalen. Tot op de dag van vandaag is er nog geen euro uitbetaald, maar daar zou binnenkort verandering in komen. Het document daartoe ligt klaar en moet ondertekend worden. Dan worden de experten dus wel degelijk betaald.

Maar Bouchez beweerde dat de experts al een vergoeding ontvangen. “U liegt. Of u bent slecht geïnformeerd, en dat is even erg, want u brengt bewust schade toe aan de reputatie van de experten. Ik heb van de overheid sinds de start van 2020 nog geen euro ontvangen. Dat is ok. Daarover liegen in de media is dat niet. U mag uw excuses aanbieden”, reageerde Van Ranst via Twitter. “Je speelt met woorden. Je wordt betaald. Maar krijgt het geld in 2021", was de repliek van de MR-voorzitter.

Het is niet de eerste keer dat Van Ranst en Bouchez in de clinch gaan. Vorige week haalde de MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez alweer uit naar viroloog Marc Van Ranst nadat die laatste in ‘De Afspraak’ had gezegd dat er geen enkel perspectief is voor de heropening van de kappers. Volgens Bouchez ging Van Ranst daarmee zijn boekje als expert te buiten. “Als u aan politiek wil doen, moet u in de politiek stappen. Gezondheid voorop. Maar graag objectivering, wetenschappelijke studies, creativiteit en aandacht voor geestelijke gezondheid”, schreef Bouchez op Twitter.

Een dag later deed Bouchez daar in ‘Terzake’ nog een schepje bovenop. De MR-voorzitter zei dat de “experts die betaald worden door de regering” zich na hun advies schikken naar de politieke beslissingen. Bouchez hekelde ook de veelvuldige mediaoptredens van Van Ranst. “Elke dag is hij in het nieuws. Dat is niet langer een positie innemen, dat is militeren”, klonk het. Van Ranst liet de kritiek toen niet aan zijn hart komen, maar nu is dat dus anders.