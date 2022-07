Zoveel besparen jonge Belgen door minder met de auto te rijden: "Nu doe ik vijf maanden met 250 euro aan autokosten”

Meer en meer jongeren laten de auto aan de kant staan: hoe komt dat?

Alsmaar minder jongeren verplaatsen zich met de auto. Het aandeel is van 55% in 2019 naar 45% in 2022 gegaan. Dat blijkt uit de mobiliteitsbarometer van Vias. Maar hoe komt dat? Nemen we dan allemaal minder de wagen? En welke alternatieven gebruiken we?

