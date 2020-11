Zou ons land Kerstmis kunnen redden door massatest van bevolking?

Zouden we de kerstperiode kunnen redden door een massale test van de bevolking? Die vraag heeft microbioloog Herman Goossens van de Universiteit Antwerpen - die ook voorzitter is van de werkgroep testing - al verscheidene keren op zijn bord gekregen de jongste dagen. “Ik zie dat niet zitten”, zei hij daarover klaar en duidelijk in ‘De ochtend’ op Radio 1.

Afgelopen weekend maakte de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz bekend dat hij alle inwoners van het land massaal wil testen op het coronavirus in de hoop Kerstmis te redden. Dat zou gebeuren na de lockdown die daar sinds vandaag van kracht is en nog tot 6 december duurt. Die moet de snel stijgende coronacijfers in het land een halt toeroepen. Oostenrijk is momenteel een van de zwaarst getroffen landen van Europa.

De mosterd haalt Oostenrijk uit Slovakije. Dat land riep alle inwoners ouder dan tien jaar op om een snelle test af te leggen in het weekend van Allerheiligen. Zo’n 3,6 van de 4,5 miljoen betrokken bewoners gingen daarop in. Er werden 38.000 nieuwe gevallen gevonden en daardoor werd een volledige lockdown van het land vermeden.

Brug te ver

Professor Goossens vindt een dergelijke massatest een brug te ver. “Om te beginnen is dat logistiek een zeer zware opdracht”, voert hij aan. “In Slovakije heeft men daar 6.000 soldaten en 5.000 politieagenten voor ingezet.”

Volledig scherm Er staan lange rijen aan de testposten in Slovakije. © AFP

Testen is ook maar het begin, gaat hij verder. “Je moet met die resultaten ook iets dóén. Als je op grote schaal gaat testen, moet de bevolking ook bereid zijn om zich nadien te isoleren. Niet alleen de mensen die klachten hebben, maar ook mensen die asymptomatisch zijn. Dat zal niet gebeuren in ons land. Als er geen begeleidende maatregelen getroffen worden om mensen te isoleren in huis - met financiële compensaties, het helpen van alleenstaanden met boodschappen of het onderbrengen van alleenstaanden in hotels - dan faalt het systeem.”

Grote twijfels

Of Oostenrijk de kerstperiode zal kunnen redden met haar massatest? “Ik heb daar grote twijfels bij”, klinkt het. “Laat ons ook eerst een correcte wetenschappelijke analyse afwachten van wat Slovakije gedaan heeft. Ik hoor immers ook andere signalen. Dat mensen soms uren hebben moeten staan wachten voor ze een test konden ondergaan. Als je mensen allemaal naar een testcentrum stuurt, waar ze uren moeten wachten, loop je het risico dat ze elkaar besmetten en dat is ook geen goed idee. Je moet dan eigenlijk honderden tijdelijke centra bouwen waar die testen kunnen gebeuren. En ook dat is logistiek zeer zwaar.”

