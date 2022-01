Zorgwekkende stijging Limburgse drugsdoden

Code geel voor gladheid, sneeuw verwacht in Ardennen en zuidelijk­ste puntje van Limburg, noodnummer 1722 geacti­veerd

Vandaag wordt het wisselvallig met vooral in de zuidelijke landshelft buien van regen met lokaal ook kans op korrelhagel of smeltende sneeuw. In de Hoge Ardennen vallen er eerder sneeuwbuien. Vanaf deze namiddag is er in het zuidelijkste deel van Limburg ook kans op winterse buien. Er geldt code geel voor gladheid. In de nacht van vrijdag op zaterdag liggen de temperaturen in veel streken rond het vriespunt, zodat er gevaar is voor ijsplekken. Dat meldt het KMI.

7 januari