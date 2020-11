ZORGVOORLICHT: onze oproep werd al 200.000 keer bekeken, foto’s van licht buiten worden massaal gedeeld

ONZE OPINIE. Een simpele “hoe is ‘t?” is misschien wel het meest efficiënte vaccin dat we momenteel in handen hebben

30 oktober Hoe gaat het met u? Elke ochtend wanneer ik in de koffiezaak om de hoek een “flat white” ga halen, polst de vrouw achter de toog er even naar: “Hoe is ‘t?”. Zeker na de boodschap van vrijdagavond, hoop ik dat u ook een vriendelijke barista hebt. Of een liefdevolle echtgenoot. Of een dochter die geregeld belt. Of een buurman met een praatje over de haag. Wat op het eerste gezicht zo'n banale vraag lijkt, voelt plots zo cruciaal nu we weer in lockdown gaan.