Zorgsector werkt steeds vaker samen met Vlaams Bijeninstituut: “Patiënten genieten van innerlijke rust als de omgeving natuurlijker overkomt”

Erembodegem Ecologi­sche belevings­tuin onder de kerktoren van Ten Bos: “Mensen zoeken volop rust, verstil­ling en contact met de natuur”

Hemelwater loopt er via het dak van de kerk in een groene wadi waar een kikker schuilt tussen de planten. Bijen en hommels bezoeken de bloemen van de prairietuin. Er is een meditatie-labyrint en een troostplek. Ruimte voor yoga maar natuurlijk ook voor openluchtvieringen van de geloofsgemeenschap van Ten Bos in Erembodegem. “De Hemelse Gaarde is een ecologische tuin vol inspirerende plekken”, zeggen initiatiefnemers Hildegart Uvin (58) en Peter Biesbrouck (59). Er loopt een crowdfunding om het project te bekostigen.

11 september