Zorgsector ontvangt jaarlijks ruim 200 miljoen euro van farmabedrijven

Klimaatac­ti­vist wil opnieuw stunten in Luik-Bastenaken-Luik... maar belandt in ziekenhuis

De klimaatactivist Wouter Mouton die u kent van zowel de Ronde van Vlaanderen als de finale in de Beker van België, probeerde ook tijdens Luik-Bastenaken-Luik een actie te voeren. Zijn doel was opnieuw om met een bedrukte witte t-shirt in beeld te verschijnen, maar dat is niet gelukt. De politie merkte Mouton op in de buurt van de finish en arresteerde hem.

25 april