Zorgpersoneel dat zich op 1 april nog niet liet vaccineren, wordt ontslagen

HET DEBAT. Moet het coronavac­cin verplicht worden voor iedereen? Dit is jullie mening

Het debat over de verplichte vaccinatie voor de hele bevolking barst los. Woensdag ligt het voorstel voor het eerst ook op tafel van het Overlegcomité. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is alvast voorstander. Wat denk jij? Moet de vaccinatie tegen het coronavirus verplicht worden? Eerder vandaag lieten we enkele politici en experts aan het woord. Nu is het jullie beurt.

17:35