Zorgnet-Icuro roept op om snel tweede boosterprik aan te bieden aan zorgpersoneel

Wie vermoordde mama Magali (46) en dochter Coline (17)? Faroek op zoek naar “cruciale getuige” met oranje draagtas.

Coline en haar mama werden midden in de nacht koelbloedig vermoord in hun huis in Kraainem. De moordenaar ging er nadien vandoor met hun auto. Maar wie de dader was en waarom hij moeder en dochter zo gewelddadig vermoorde, weet niemand. Nu, drie maanden later, duikt een nieuw spoor op: de politie ontdekte beelden van een cruciale getuige met een feloranje draagtas. Hij heeft mogelijk informatie die kan leiden naar de moordenaar.

11:00