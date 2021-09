Zorgkoepels tevreden over beslissing derde prik rusthuisbewoners

Eerder had de Hoge Gezondheidsraad al groen licht gegeven voor een derde prik aan de bewoners van de woonzorgcentra. De politiek heeft dat advies nu dus gevolgd. Over een eventuele derde prik voor alle ouderen is nog geen beslissing genomen. Daarover wordt zaterdag verder vergaderd.

Volgens Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder bij Zorgnet-Icuro, komt de beslissing net op tijd. “We zien nu besmettingen bij ouderen die dubbel gevaccineerd zijn. Dat kan komen omdat de vaccinatie niet is aangeslagen, of omdat de immuniteit ondertussen weer gezakt is. Een derde prik kan daarbij helpen. In ieder geval werkt het vaccin: we zien veel minder uitbraken in woonzorgcentra.”

Cloet pleit ervoor om op termijn te kijken naar alle oudere mensen voor een derde prik. “Op dit moment worden vooral jongere mensen met een coronabesmetting opgenomen in het ziekenhuis. Op het moment dat we opnieuw meer 75-plussers binnenkrijgen, moeten we ingrijpen.”

Quote Deze beslissing zal er hopelijk voor zorgen dat het virus na 19 maanden geen slag meer haalt in onze woonzorg­cen­tra Johan Staes, Gedelegeerd bestuurder van Vlozo

Ook het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk Vlozo, dat private zorgondernemers vertegenwoordigt, is blij met de beslissing. “Nu is het moment om onze kwetsbare bewoners te beschermen. Deze beslissing zal er hopelijk voor zorgen dat het virus na 19 maanden geen slag meer haalt in onze woonzorgcentra”, zegt gedelegeerd bestuurder Johan Staes.

De organisatie wijst er wel op dat de derde prik alleen niet zal volstaan. “De ideale beschermingsmuur voor kwetsbare personen in woonzorgcentra bevat ook een verplichte vaccinatie voor alle personen die actief zijn in de welzijns- en gezondheidssector, en het Covid Safe Ticket. Deze maatregelen zullen de zorgvoorzieningen de mogelijkheid geven om zich te wapenen tegen een potentiële vierde coronagolf.”

