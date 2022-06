Zorginspectie botst bij 1 op de 5 kinderdagverblijven op te veel kinderen per begeleider

De Zorginspectie botst bij een op de vijf bezoeken aan kinderdagverblijven op een situatie van overtal, dat is een situatie waarbij er te veel kinderen zijn per begeleider. “Op een totaal van 3.723 bezoeken, gaat het om 774 keer, waarvan het in 172 gevallen gaat om een herhaalde situatie van overtal”, zo heeft Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin (waar de Zorginspectie onder valt), gezegd in de onderzoekscommissie kinderopvang.

In het debat over de crisis in de kinderopvang is de discussie over de ratio een vaak terugkerend element. Vlaanderen hanteert een norm van maximaal acht kinderen voor één begeleider en maximaal negen kinderen per begeleider vanaf twee begeleiders. Vlaanderen heeft daarmee een van de hoogste kind-begeleiderratio’s van Europa.

Volgens oppositiepartij Groen, dat al langer aandringt op een lagere ‘kindnorm’, is er ook een mogelijk verband tussen incidenten in de kinderopvang en de overschrijding van de norm. “Bij ongeveer de helft van de kinderopvanginitiatieven met herhaaldelijke klachten waarbij een incident werd aangegeven over de afgelopen vijf jaar, werd ook minstens één klacht ingediend over te weinig begeleiders voor te veel kleintjes”, zegt Groen-parlementslid Celia Groothedde.

Gevaarsituaties

Maar Karine Moykens van het Departement WVG waarschuwt ervoor om meteen een causaal verband te zien tussen overtal en gevaar. “Ik zou dat niet onmiddellijk zo durven te benoemen”, aldus Moykens. De leidend ambtenaar erkent wel dat de Zorginspectie bij een op de vijf bezoeken een situatie van overtal vaststelt.

Verder blijft de Zorginspectie volgens Moykens voorrang geven aan klachten en gevaarsituaties. “Dat blijft onze absolute prioriteit.” Ze weerlegt daarmee de suggestie dat de inspectiedienst voorrang zou geven aan vergunnings- en infrastructuuraanvragen. De topvrouw van de administratie herhaalt wel haar eerdere boodschap dat haar diensten kampen met een personeelstekort. En dat tekort heeft een impact op de inspecties. “Maar klachten over gevaarsituaties zullen nooit blijven liggen”, zo verzekert ze.

Op de vragen hoeveel inspecteurs er extra nodig zouden zijn, antwoordde Moykens op de vlakte. “Er zullen nooit voldoende inspecteurs zijn om alle risico’s in te perken”, klonk het. Extra inspecteurs zijn volgens haar zeker nodig, maar een “verfijnd en verbeterd” inspectiesysteem lijkt voor haar minstens even belangrijk.

Volgens verschillende partijen is er onvoldoende gedaan met de alarmsignalen die er de voorbije jaren vanuit het parlement en vanuit de sector zelf zijn gestuurd over de (on)veiligheid in de kinderopvang. Volgens Moykens heeft de Zorginspectie de dossiers met gevaarsituaties en klachten opgevolgd, maar heeft de coronacrisis wel een impact gehad op de inspecties. Zo waren er bijvoorbeeld periodes waarin er geen reguliere inspecties mogelijk waren.