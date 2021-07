Zorgen om Covid Safe Ticket: “Het systeem moet waterdicht zijn”

Huisartsenvereniging Domus Medica maakt zich zorgen over het gebruik van het Covid Safe Ticket en de bijhorende Covid Safe App. “Het is belangrijk dat het Covid Safe Ticket waterdicht is, dat het feilloos werkt en dat zeker is dat het Ticket van een persoon ook echt over die persoon gaat”, waarschuwt Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica. Ook viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) uit zijn bezorgdheid. “Het Covid Safe Ticket kan werken, maar dan moet het wel op een waterdichte manier opgebouwd zijn.”

Het Overlegcomité van de verschillende regeringen heeft besloten dat het Covid Safe Ticket vanaf 13 augustus ingezet mag worden voor buitenevenementen en vanaf 1 september voor binnenevenementen. De vooropgestelde drempel van 5.000 bezoekers wordt dan verlaagd naar 1.500 bezoekers. Als evenementen gebruik maken van het Covid Safe Ticket, vervallen de mondmaskerplicht en de afstandsregels. Het Covid Safe Ticket is beschikbaar in de Covid Safe App voor mensen die volledig beschermd zijn door een coronavaccin, die in de voorbije zes maanden genezen zijn van COVID-19 en over een herstelcertificaat beschikken, of die over een negatieve PCR-test beschikken.

“In Nederland is het misgelopen met een dergelijke app: er is misbruik van gemaakt en fraude mee gepleegd. Als dat gebeurt, kunnen besmette personen toegang krijgen tot evenementen en aangezien ze geen mondmasker moeten dragen en geen afstand moeten houden, kan het virus zich snel en op grote schaal verspreiden”, zegt Van Giel.

Ook Van Ranst vertelt het verhaal van Nederlandse jongeren, die screenshots maakten van andermans Covid Safe Tickets, en zo toch op evenementen toegelaten werden wanneer dat eigenlijk niet mocht. “Er moet een degelijke vorm van identiteitscontrole vasthangen aan het Covid Safe Ticket, we mogen het niet enkel aan de ‘goodwill’ van de mensen overlaten. De technologie is er om een waterdicht systeem op te zetten, het is aan de overheid om het uit te voeren.”

Testcapaciteit

Van Giel ziet nog een hindernis: de testcapaciteit. “Grote evenementen trekken jongeren aan die niet gevaccineerd zijn en zij hebben allemaal een negatieve PCR-test nodig. Wij zijn benieuwd naar de voorspellingen van de regering over het extra aantal PCR-testen, want als de test- en triagecentra vollopen, komen mensen bij de huisarts terecht”, geeft Van Giel aan.

Het toelaten van grote evenementen beschouwt de huisartsenvereniging overigens nog steeds als een gemiste kans. “Men neemt een groot risico en dat hadden we liever anders gezien. Misschien zijn er nog burgemeesters, zoals de burgemeesters van Rumst en Boom, die geen vergunningen toekennen aan grote evenementen op hun grondgebied”, zegt Van Giel.

Toch stemmen andere beslissingen van het Overlegcomité de huisartsenvereniging tevreden, zoals het verstrengen van de controle op reizigers en het handhaven van de mondmaskerplicht en de afstandsregels. “Het Overlegcomité geeft een belangrijk signaal aan de maatschappij: de pandemie is nog niet voorbij, we moeten de basismaatregelen in stand houden. Dat is een andere boodschap dan in andere landen. Het is belangrijk dat dat signaal gegeven wordt.”

Optimistisch

Ook Van Ranst reageert voorzichtig positief op de andere beslissingen van het Overlegcomité. “De verscherpte controles op reizen waren verwacht, en waren ook nodig. Ik heb een déjà-vu-gevoel naar vorige zomer: toen werden er ook verscherpte controles aangekondigd, maar is het nooit echt goed uitgevoerd. Ik ben optimistisch, zoals ik altijd optimistisch ben.”

De viroloog denkt dat er geen zware maatregelen, zoals een harde lockdown, meer zullen nodig zijn. “Daar zijn we volgens mij van verlost. Belangrijk is om goed te blijven vaccineren. Daarnaast wordt het steeds realistischer om bij het nemen van beslissingen te kijken naar de druk op de gezondheidszorg, in plaats van enkel naar het aantal besmettingen. Ook het aantal patiënten met long COVID (patiënten die langdurige problemen ervaren door de ziekte, red.) moet in rekening worden gebracht.”