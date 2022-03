Zorgbudget voor financieel kwetsbare oudere fors hoger

Gewonde Antonio schrijft scherpe brief aan doodrijder Strépy: “Je hebt veel families kapotge­maakt”

Antonio Gava is een van de 39 carnavalisten die vorig weekend gewond zijn geraakt bij het verkeersdrama in Strépy-Bracquegnies. De man kroop in zijn pen en schreef een scherpe brief naar Paulo F., de bestuurder van de zwarte BMW die met een hoge snelheid inreed op een groepje Gilles. “Je hebt veel families kapotgemaakt”, trekt de gewonde Waal van leer tegen de doodrijder.

