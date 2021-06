“Zorg voor alcohol- en drugscontroles na wedstrijden Rode Duivels, mensen kennen in deze bevrijdende tijden hun remmen niet “

Antwerpen 54,5 ton drugs in beslag genomen sinds begin dit jaar: “Het probleem wordt enkel maar groter”

9 juni Tijdens de eerste 5 maanden van 2021 is er in de Antwerpse haven al zo’n 54,5 ton cocaïne onderschept. Dat werd woensdagochtend meegedeeld door minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) op een conferentie in de haven. Dat lijkt een record te worden, want het totale cijfer van 2020 lag op 65,4 ton. Burgemeester De Wever (N-VA) is tevreden, maar waarschuwt voor de toekomst. “Het drugsprobleem veroorzaakt veel meer doden dan terreur en het vergiftigt de samenleving veel sterker.”