Zorg en Gezondheid past statistieken aan: vaccinatiegraad 65-plussers daalt van 99,98 procent naar 94 procent

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft een wijziging doorgevoerd in de berekening van de vaccinatiegraad in Vlaanderen. Daardoor is het aandeel 65-plussers dat al een coronavaccin kreeg plots gedaald van 99,98 procent naar iets meer dan 94 procent. Ook Sciensano zal zijn cijfers aanpassen, al kan dat nog een week duren.

Er is voor alle duidelijkheid niets veranderd aan de telling van het aantal mensen dat een vaccin heeft gekregen, maar enkel aan de toewijzing per leeftijdsgroep, legt woordvoerder Joris Moonens uit. “In de oude manier telde de leeftijd op het moment van vaccinatie zelf. Iemand die 65 was op het moment dat hij een prik kreeg, werd bij de 65-plussers gerekend. Daar kwam nog bij dat iemand die nog 64 was op het moment van zijn eerste vaccinatie, maar 65 zou zijn bij zijn tweede, ook al bij de 65-plussers geteld werd.”

Om het percentage op de bevolking te berekenen, beschikt Zorg en Gezondheid echter enkel over de meest recente bevolkingscijfers van 1 januari 2021. Iedereen die in de loop van de vaccinatiecampagne 65 werd, werd dus al meegeteld in de teller, maar zat niet mee in de noemer. Daardoor was het aantal gevaccineerde 65-plussers in Vlaanderen tot vandaag opgelopen tot 99,98 procent. West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg zaten zelfs al een tijdje boven de 100 procent, wat uiteraard onmogelijk is.

Het percentage was overigens nog hoger bij de 85-plussers. Omdat het daar om lagere absolute aantallen gaat, liep de vaccinatiegraad bij de oudsten in sommige gemeenten op tot 110 procent.

78.000 minder gevaccineerden bij 65-plussers

“In de nieuwe rekenwijze werken we nu met dezelfde cijfers: voor zowel de totale bevolkingscijfers als het aantal gevaccineerden kijken we naar de leeftijd op 1 januari van dit jaar”, aldus Moonens. Iemand die op 1 januari 2021 64 jaar was, in maart verjaarde en gevaccineerd werd in april, wordt dus niet meer meegeteld in de vaccinatiegraad van de 65-plussers, maar in de vaccinatiegraad van de -65-jarigen. Concreet gaat het om 78.000 mensen die uit de statistiche groep 65-plussers zijn gevallen.

Als gevolg daarvan is de vaccinatiegraad van de 65-plussers nu fors gedaald, naar 94,32 procent. Die bij de -65-jarigen is omgekeerd gestegen, en de totale vaccinatiegraad bleef uiteraard dezelfde.

De aanpassing gebeurde in overleg met Sciensano, dat dezelfde, maar federale statistieken voor heel België opmaakt. Daar wordt de aanpassing echter pas volgende week doorgevoerd. Ook de cijfers per gemeente moeten op de Vlaamse teller nog worden aangepast.

