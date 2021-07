Zorg en Gezondheid kan jongeren die met vliegtuig terugkeerden uit Spanje niet beboeten

Meer dan duizend apotheken nemen vanaf vandaag snelle antigeen­tes­ten af: hoe werkt het, en mag je op reis na een negatief resultaat?

12:36 Wie deze zomer wil reizen, nog niet de kans heeft gehad om zich volledig te laten vaccineren en er ook niet toe gekomen is om een van de twee gratis PCR-testen te laten afnemen, kan vanaf vandaag in duizend apotheken terecht voor een snelle antigeentest. Dat bevestigt de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), de nationale federatie van zelfstandige, erkende openbare apotheken in België. Wat is zo’n test precies, en wat kan je er allemaal mee?