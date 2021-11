Zorg en Gezondheid dient klacht in tegen callcenter Yource na mogelijke fraude, contacttracers kunnen bij andere callcentra aan de slag

Zorg en Gezondheid gaat een strafrechtelijke klacht indienen tegen het callcentrum Yource, een van de bedrijven die deel uitmaken van het consortium dat instaat voor de contacttracing in ons land. Het agentschap doet dit naar aanleiding van een artikel op HLN waarin sprake is van mogelijke frauduleuze praktijken bij een dochterbedrijf, iets wat ook uit eigen onderzoek zou blijken. De samenwerking met het bedrijf werd ondertussen stopgezet en er werd een externe audit naar de andere bedrijven in het consortium besteld. Medewerkers van Yource kunnen mogelijk bij andere callcenters aan de slag, “om de impact op het contactonderzoek zoveel mogelijk te beperken”.

Mifratel, een dochteronderneming van Yource, beging mogelijk fraude door onterecht prestaties in het kader van de contacttracing te factureren. Na de vragen van ‘Het Laatste Nieuws’ onderzocht ook het agentschap zelf de feiten. Intussen zou blijken dat Yource inderdaad prestaties heeft aangerekend die niet daadwerkelijk voor het contactonderzoek bedoeld waren. Callagents zouden ook bewust verkeerd ingelogd hebben op het belplatform van het contactonderzoek.

Externe audit

Het agentschap neemt nu een advocaat onder de arm om een melding van mogelijke fraude aan het parket over te maken. Daarnaast bereidt het ook een klacht met burgerlijke partijstelling voor en werd de samenwerking met Yource door het consortium stopgezet. Om het zekere voor het onzekere te nemen, laat Zorg en Gezondheid ook een externe audit uitvoeren bij de overige callcenters. Die moet hun facturatie doorlichten en de interne controlemechanismen onder de loep nemen.

“Onaanvaardbaar”

“De werkwijze zoals die in ‘Het Laatste Nieuws’ beschreven wordt, is onaanvaardbaar”, reageert Dirk Dewolf als administrateur-generaal van Zorg en Gezondheid. “Meer nog, dergelijke werkwijze komt in onze ogen neer op moedwillig bedrog of zelfs fraude. We zullen daarom strafrechtelijk klacht indienen tegen Yource. Via het gerecht willen we de werkwijze en valselijke facturatie van Yource ten gronde laten onderzoeken. Als de vermoedens van fraude bevestigd worden, willen we alle betalingen van valse facturen terugvorderen.”

“Verwerpelijk”

Ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke reageert misnoegd. “Het contactonderzoek is een belangrijk instrument in de strijd tegen het Covid-19-virus. Dat een callcenter op deze manier omgaat met deze maatschappelijke opdracht is bijzonder verwerpelijk. Dit kan absoluut niet”, klinkt het.

Het contactonderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van zes callcentra: IPG, Call-IT, In2Com (verenigd in Koramic2engage), Callexcell, N-Allo en Yource-Group. Zij staan grotendeels in voor het opbellen van besmette personen en hun hoogrisicocontacten. Yource zelf was verantwoordelijk voor ongeveer 19 procent van de totale capaciteit van het consortium. Beke maakt zich sterk dat het contactonderzoek ook zonder Yource verder kan blijven gegarandeerd worden.

Aanbod

“Dit zal ongetwijfeld een impact hebben, maar we gaan die impact zoveel mogelijk proberen beperken door de mensen die tewerkgesteld waren bij Yource een aanbod te doen om bij één van de andere callcentra te gaan werken”, klinkt het nog bij Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid.

“De gesprekken met die mensen zijn dit weekend al begonnen, heel wat mensen zijn daar ook al op ingegaan. We hebben weet van een 200-tal interim-krachten van Yource die er op zijn ingegaan. We hopen dat er nog mensen volgen zodat we die ervaring in het contactonderzoek niet verloren laten gaan en we het onderzoek zelf zo weinig mogelijk hinderen”, zegt hij bij HLN LIVE.

Los daarvan is men sowieso bezig met extra aanwervingen voor het contactonderzoek. “Door de enorme besmettingsgolf van de laatste weken stijgt uiteraard ook het werk van de contacttracers”, aldus Moonens. “We konden sowieso al niet meer volgen, het werk was niet meer te behappen door de huidige personeelsbestaffing. Die bijkomende aanwervingen zijn nu volop bezig. We zullen zien hoeveel extra mensen we nog nodig hebben. Veel zal afhangen van hoeveel mensen van Yource we kunnen tewerkstellen in de andere callcentra.”

