Zoon van Sue werd net als Francis doodgere­den door dronken bestuurder die vluchtmis­drijf pleegde: “Verdomme, de mentaliteit verandert dus niet”

Om de twee uur gebeurt in ons land een ongeval met vluchtmisdrijf. In bijna de helft van de gevallen is de bestuurder onder invloed. Maandag kostte zo’n ongeval in Temse het leven aan Francis Aerts (16). En tweeënhalf jaar geleden werd in Vorselaar in bijna identieke omstandigheden Ian Goormans (16) doodgereden. Zijn moeder pleit nu voor een preventieve aanpak. “Waarom laten middelbare scholen geen nabestaanden van verkeersslachtoffers komen spreken?”