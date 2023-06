Zoon van Ilse Uyttersprot: “Op levenslang gehoopt, maar dankzij dit proces toch mooi beeld van mama gekregen”

Janik Van Impe, een van de twee zonen van Ilse Uyttersprot, reageerde tevreden voor de camera van VTM Nieuws. “We hadden wel op levenslang gehoopt. Dat is het niet geworden, maar hij is en blijft een moordenaar en zal die stempel levenslang dragen. Op de vraag ‘waarom?’ hebben we geen antwoord gekregen. Het waren zware weken, maar we moeten ons optrekken aan het feit dat we een mooi beeld van onze mama gekregen hebben, van een sterke, lieve en behulpzame vrouw. Een fantastische vrouw en een fantastische mama. Met die gedachte sluiten we het proces af.”