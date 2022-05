Zoon van aangereden vrouw smeekt om gsm niet te gebruiken achter stuur: “‘Levensbelangrijk sms’je’ verwoestte leven van mijn moeder”

ONZE OPINIE. Wie redt de middenklas­se in dit land?

Nu al moeten voedselbanken 's avonds openen, omdat er zoveel mensen aankloppen die overdag werken. Het is maar het topje van de ijsberg. Nog eens duizenden anderen kunnen de voedselbank enkel vermijden door hun spaarreserve letterlijk op te eten en op te stoken. Met twee miljoen is die lagere middenklasse in België. Ze zijn boos, bang en voelen zich in de steek gelaten. Makkelijke oplossingen zijn er niet, maar partijen die dit niet als hét belangrijkste thema op de agenda zetten, mogen zich bij de volgende verkiezingen aan een nooit geziene oplawaai verwachten.

5:00