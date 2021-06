Zonnig en zomers warm met temperaturen tot 25 graden

Hoe gezond zijn onze scholen? Te weinig vleesver­van­gers en te veel aandacht voor illegale drugs, mentaal welbevin­den steeds belangrij­ker

31 mei Scholen lijken bewuster om te gaan met de gezondheid van hun leerlingen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid naar het preventief gezondheidsbeleid bij scholen in het Nederlandstalige basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Zo is er meer aandacht voor het mentaal welbevinden van leerlingen en verdwijnen steeds meer frisdrankautomaten op scholen. Maar er zijn ook werkpunten. Opvallend: te vroeg of te veel aandacht geven aan illegale drugs kan jongeren net aanzetten om te experimenteren.