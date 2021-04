Zonnig, droog en tot 15 graden vandaag, ook weekend verloopt droog en meestal zonnig

We krijgen vrijdag opnieuw een zonnige dag. In de streken nabij de Nederlandse grens is er echter kans op enkele tijdelijke wolkenvelden. De maxima liggen tussen 9 graden in de Hoge Ardennen en 15 graden over het westen, voorspelt het KMI.

Vrijdagnacht is het licht bewolkt. De minima schommelen van -1 graad in de Hoge Ardennen (of in sommige valleien wat lager) tot 4 graden in het westen van het land.

Zaterdag blijft het droog met zonnige perioden en wolkenvelden. In de loop van de dag drijven meer lage wolken het land binnen vanaf het noorden. In het zuiden van het land blijft het veelal zonnig. De maxima schommelen van 10 graden in de Hoge Venen, 13 of 14 graden in het centrum tot 15 of 16 graden in Belgisch Lotharingen.

Zondag is het aanhoudend droog en wisselend bewolkt. We halen maxima van 9 tot 13 graden.

Maandag verandert het weerbeeld nauwelijks en is het dus droog en meestal zonnig met over het noorden wat meer wolken, met maxima rond 12 graden in het centrum.

Vanaf dinsdag wordt het mogelijk wisselvalliger met een toenemende kans op neerslag.