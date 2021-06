Zonnepanelen worden duurder: zijn ze de investering nog waard?

Ons vertrouwen in zonnepanelen is al even zoek. En dat terwijl er vorig jaar nog geen vuiltje aan de lucht was. In 2020 werden in Vlaanderen elke maand ongeveer 12.500 zonne-installaties geplaatst, een absoluut record. Er was immers de belofte dat wie voor eind 2020 panelen liet leggen, nog vijftien jaar lang van de terugdraaiende teller zou kunnen genieten. Heel wat mensen zijn dan ook nog gauw op de kar gesprongen.